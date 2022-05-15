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Вучич назвал интересной историю с поляками у оборонного предприятия в Сербии

Вучич назвал интересной историю с задержанием поляков у оборонного предприятия в Сербии
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич назвал интересной историю с задержанием граждан Польши, которые фотографировали оборонное предприятие «Слобода» в сербском гордое Чачак, очень интересной. Об этом он заявил в эфире местного телевидения, передает РИА Новости.

Вучич отметил тот факт, что «художников» задержали именно у фабрики, которая производит мины, снаряды и «начинку» для них. Он задался вопросом, являются ли поляки просто фотографами, как они утверждают. «Не знаю, какая это художественная картина — внутренний вид фабрики и подъездных путей... Вероятно, их отпустят», — сказал президент.

Отмечается, что до этого у сербского оборонного предприятия в городе Чачак были задержаны два гражданина Польши, которые представились фотохудожниками, якобы делавшими снимки режимного объекта.

Ранее Вучич заявил о намерении властей Сербии сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. По его словам, Сербия подвергается огромному давлению из-за нежелания присоединяться к западным санкциям против России. При этом политик отметил, что страна до последнего не планирует вводить ограничительные меры, поскольку проводит независимую внешнюю политику.

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Марина Совина
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