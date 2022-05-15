Президент Сербии Вучич заявил, что Сербия будет сопротивляться введению санкций против РФ

Власти Сербии заявили о намерении сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Prva.

По его словам, Сербия подвергается огромному давлению из-за нежелания присоединяться к западным санкциям против России. При этом политик отметил, что страна до последнего не планирует вводить ограничительные меры, поскольку проводит независимую внешнюю политику.

Он отметил, что Белград продержался уже 80 дней и будет продолжать сопротивляться введению антироссийских санкций «столько, сколько сможет». Президент добавил, что этот вопрос также связан с ценой газа и энергоресурсов в стране.

«Мы очень страдаем из-за неприменения санкций к Российской Федерации, мы делаем это из-за нашего уважения к международному праву. Цена независимости и автономии Сербии велика», — отметил Вувич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в Брюсселе заявил, что опасается новых санкций Евросоюза против России. Он подчеркнул, что не знает, какие именно меры будут введены, но предположил, что за шестым пакетом санкций последует седьмой и восьмой. Глава государства допустил прекращение поставок нефти и газа из России в Сербию.

Также Вучич прокомментировал введение санкций против России. По его словам, в этом вопросе Сербия руководствуется своими интересами.