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Президент Сербии прокомментировал введение санкций против России

Вучич заявил, что Сербия будет руководствоваться своими интересами при санкциях против РФ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что страна будет руководствоваться своими интересами в вопросе введения санкций против России. Его слова приводит ТАСС.

Сербский президент, отвечая на вопрос о прекращении европейского диалога со странами, не присоединившимися к санкциям против РФ заявил, что страны Евросоюза (ЕС) — «мощные и сильные». «А мы слабее и меньше, и они могут делать все, что захотят, а мы будем в соответствии со своими интересами принимать решения», — прокомментировал Вучич введение санкций.

Ранее депутат Европейского парламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт заявил, что поддержка России со стороны Сербии не соответствует курсу Европейского союза, поэтому стоит пересмотреть целесообразность финансовой помощи стране как кандидату на вступление в ЕС. По его словам, Сербия с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 1,5 миллиарда евро и 122 миллиона евро 15 декабря 2021 года.

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Марина Совина
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