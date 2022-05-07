В Евросоюзе предложили лишить Сербию финансовой помощи за поддержку России
Поддержка России со стороны Сербии не соответствует курсу Европейского союза (ЕС), поэтому стоит пересмотреть целесообразность финансовой помощи стране как кандидату на вступление в ЕС. С таким предложением выступил депутат Европейского парламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт, передает RT.
«В свете наблюдений, содержащихся в отчетах о прогрессе в вопросе вступления, отчета ЕСА и политики Сербии в отношении Российской Федерации, считает ли Европейская комиссия по-прежнему приемлемым оказание Республике Сербия содействия на этапе подготовки к вступлению в ЕС?» —сказал Овертвельдт, обращаясь к Еврокомиссии.
По его словам, Сербия с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 1,5 миллиарда евро и 122 миллиона евро 15 декабря 2021 года. При этом страна пока не достигла достаточного прогресса по решению проблем коррупции и сосредоточенности власти, что может лишить ее шанса на вступление в ЕС.
Сербия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2012 году. 4 мая президент страны Александр Вучич заявил, что Белград продолжит твердо стоять на пути в объединение. «Нет никаких сомнений в том, что выбор Сербии — быть на европейском пути, и Сербия будет твердо привержена этому пути», — заявил он.
При этом в интервью Financial Times он подчеркнул, что Сербия не будет ставить национальные интересы под угрозу и присоединяться к санкциям Запада против России несмотря на призывы со стороны ЕС.