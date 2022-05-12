В Сербии выразили опасение новым санкциям Евросоюза против России

Вучич допустил прекращение поставок нефти и газа из России в Сербию при новых санкциях ЕС

Президент Сербии Александр Вучич в Брюсселе заявил, что опасается новых санкций Евросоюза против России. Его слова приводит РИА Новости.

Вучич выразил опасение новым ограничениям Евросоюза против России и подчеркнул, что он не знает, какие именно меры будут введены. Он предположил, что за шестым пакетом санкций последует седьмой и восьмой. Глава государства допустил прекращение поставок нефти и газа из России в Сербию.

«Что еще окажется под санкциями? Как, например, Димитар Ковачевски, который ранее заказал зерно из Одессы и не может его получить, и зерно предоставила Сербия, за что он поблагодарил», — заявил он.