Аэропорты попросили разрешить использовать устаревшее оборудование для досмотра

«Ъ»: аэропорты просят разрешить использовать устаревшее оборудование для досмотра багажа

Ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс России разрешить использовать устаревшее оборудование для досмотра багажа и пассажиров. Соответствующее письмо было направлено на имя министра транспорта Виталия Савельева, передает «Коммерсант».

Как отметили в ассоциации, иностранные производители устанавливают срок эксплуатации оборудования в пределах 10 лет. «Во многих аэропортах эти сроки истекают в ближайшее время»,— говорится в письме. При этом заменить его на новое невозможно из-за санкций, а импортозамещение техники займет около пяти лет.

Авторы письма предупредили, что без разрешения на использование аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр. Это может привести к «колоссальным многочасовым пробкам» в зоне контроля и непреднамеренным ошибкам, пояснили они.

В апреле президент России Владимир Путин поручил кабинету министров выделить субсидии аэропортам Южной и Центральной части страны, в которых введены ограничения на полеты. Помимо этого, российский лидер поручил правительству предоставить российским авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов за международные воздушные перевозки, которые отменили после 24 февраля.