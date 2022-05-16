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Аэропорты попросили разрешить использовать устаревшее оборудование для досмотра

«Ъ»: аэропорты просят разрешить использовать устаревшее оборудование для досмотра багажа

Фото: Michal Kamaryt / CTK / Global Look Press

Ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс России разрешить использовать устаревшее оборудование для досмотра багажа и пассажиров. Соответствующее письмо было направлено на имя министра транспорта Виталия Савельева, передает «Коммерсант».

Как отметили в ассоциации, иностранные производители устанавливают срок эксплуатации оборудования в пределах 10 лет. «Во многих аэропортах эти сроки истекают в ближайшее время»,— говорится в письме. При этом заменить его на новое невозможно из-за санкций, а импортозамещение техники займет около пяти лет.

Авторы письма предупредили, что без разрешения на использование аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр. Это может привести к «колоссальным многочасовым пробкам» в зоне контроля и непреднамеренным ошибкам, пояснили они.

В апреле президент России Владимир Путин поручил кабинету министров выделить субсидии аэропортам Южной и Центральной части страны, в которых введены ограничения на полеты. Помимо этого, российский лидер поручил правительству предоставить российским авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов за международные воздушные перевозки, которые отменили после 24 февраля.

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Марина Совина
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