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Путин поручил выделить субсидии аэропортам на юге России

Путин поручил кабинету министров выделить до 30 апреля субсудии аэропортам на юге страны

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 30 апреля выделить субсидии аэропортам Южной и Центральной части страны, в которых введены ограничения на полеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, российский лидер поручил правительству предоставить российским авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов за международные воздушные перевозки, которые отменили после 24 февраля. Речь идет о бюджетных ассигнованиях в размере не менее 110 миллиардов рублей.

24 февраля рейсы в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин.

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Ксения Мельникова
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