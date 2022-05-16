Африку призвали сопротивляться требованиям отказаться от нефти

Президент Анголы призвал африканские страны сопротивляться требованиям отказа от нефти

Президент Анголы Жуан Лоренсу заявил, что африканские страны должны противостоять требованиям отказа от нефти и другого ископаемого топлива во имя будущего экономики континента. Глава государства призвал страны сопротивляться давлению «влиятельных сил», добивающихся перехода на чистые источники энергии для борьбы с изменением климата. Слова Лоренсу приводит Bloomberg.

Президент подчеркнул, что Африка, уступив иностранному тренду зеленого перехода, не сможет освоить ресурсы в объеме более 125 миллиардов баррелей нефти и 14 триллионов кубических метров газа. По словам Лоренсу, государство имеет полное право использовать свои природные богатства, а за подавляющее большинство выбросов ответственность несут западные страны. Кроме того, по его мнению, двигаться к низкоуглеродной экономике необходимо постепенно и ответственно.

Ангола является вторым по величине производителем нефти в Африке и получает 95 процентов экспортных доходов от продажи нефти. Лидер страны добавил, что спасение планеты не должно коррелировать с голодом и страданиями народов государств, которые по большей части зависят от ископаемого топлива.

Вопрос отказа от нефти, газа и угля, который активно обсуждается на глобальном уровне, связан с необходимостью снизить уровень выбросов парниковых газов, провоцирующих опасное изменение климата. Страны мира ставят конкретные цели по декарбонизации: так, Евросоюз планирует выйти на чистый нулевой уровень выбросов к 2050 году. У России также есть стратегия трансформации экономики, однако на фоне санкций ее реализацию предлагается отложить.