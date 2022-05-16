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Африку призвали сопротивляться требованиям отказаться от нефти

Президент Анголы призвал африканские страны сопротивляться требованиям отказа от нефти

Фото: Shutterstock

Президент Анголы Жуан Лоренсу заявил, что африканские страны должны противостоять требованиям отказа от нефти и другого ископаемого топлива во имя будущего экономики континента. Глава государства призвал страны сопротивляться давлению «влиятельных сил», добивающихся перехода на чистые источники энергии для борьбы с изменением климата. Слова Лоренсу приводит Bloomberg.

Президент подчеркнул, что Африка, уступив иностранному тренду зеленого перехода, не сможет освоить ресурсы в объеме более 125 миллиардов баррелей нефти и 14 триллионов кубических метров газа. По словам Лоренсу, государство имеет полное право использовать свои природные богатства, а за подавляющее большинство выбросов ответственность несут западные страны. Кроме того, по его мнению, двигаться к низкоуглеродной экономике необходимо постепенно и ответственно.

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Ангола является вторым по величине производителем нефти в Африке и получает 95 процентов экспортных доходов от продажи нефти. Лидер страны добавил, что спасение планеты не должно коррелировать с голодом и страданиями народов государств, которые по большей части зависят от ископаемого топлива.

Вопрос отказа от нефти, газа и угля, который активно обсуждается на глобальном уровне, связан с необходимостью снизить уровень выбросов парниковых газов, провоцирующих опасное изменение климата. Страны мира ставят конкретные цели по декарбонизации: так, Евросоюз планирует выйти на чистый нулевой уровень выбросов к 2050 году. У России также есть стратегия трансформации экономики, однако на фоне санкций ее реализацию предлагается отложить.

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Платон Щукин
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