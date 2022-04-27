Среда обитания
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Среда обитания

Россия захотела отсрочить спасение планеты из-за Запада

В Минэнерго захотели отложить борьбу с вредными выбросами на фоне санкций Запада

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российские власти захотели отложить спасение планеты от глобального потепления из-за санкций Запада. В Минэнерго предложили перенести на неопределенный срок реализацию национальной стратегии по борьбе с вредными выбросами парниковых газов, пишут «Известия».

По данным председателя Общественного совета при Минприроды Александра Закондырина, сейчас в России ежегодно выделяется в атмосферу около двух миллиардов тонн парниковых газов — примерно 80 процентов от этого объема приходится на энергетический сектор. Текущая стратегия по декарбонизации подразумевает снижение углеродных эмиссий страны к 2050 году на 60 процентов (или на 910 миллионов тонн) относительно уровней 2019-го. В протоколе совещания по экологической политике ведомства допустили пересмотр целевых показателей по выбросам.

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В документе сказано, что некоторые компании уже попросили у Минэнерго смягчения контроля за вредными эмиссиями. Так, «Лукойл» предложил отменить их обязательную верификацию, а в «Татэнерго» указали на необходимость разработать новые подходы к снижению эмиссий без больших затрат и привлечения зарубежного оборудования. Представители бизнеса считают, что на фоне санкций задачи климатической стратегии окажутся невыполнимыми — импортные технологии станут недоступными, и издержки компаний увеличатся.

Однако экологи убеждены, что отмена требований по выбросам будет иметь негативные последствия как для жизни россиян, так и для экономики — участятся интенсивные пожары, наводнения, ураганы и засухи, а отмена обязательных отчетов о выбросах демотивирует бизнес.

Ранее в апреле советник президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев заверил, что Россия продолжит следовать своим климатическим планам, несмотря на ограничения со стороны Запада. Чиновник убежден, что рано или поздно покинувшие страну компании вернутся и будут инвестировать в связанные с климатом проекты.

Нина Ташевская
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