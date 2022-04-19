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В России раскрыли планы по спасению планеты

Советник по климату Эдельгериев сообщил, что Россия будет спасать планету под санкциями

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия будет спасать планету, даже несмотря на то, что западные компании покидают страну из-за санкций, связанных с проведением спецоперации на Украине. Климатические цели государства раскрыл советник президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев во время выступления на Национальном нефтегазовом форуме, его слова передает Reuters.

Эдельгериев заявил, что Россия продолжит следовать своим климатическим планам даже под ограничениями. «Если бы мы отказались от этих обязательств, то в нынешних условиях это было бы неоправданным подходом», — сообщил он. Чиновник убежден, что рано или поздно покинувшие страну компании вернутся и будут инвестировать в проекты, связанные с климатом.

Советник по климату добавил, что Россия — крупнейший в мире экспортер природного газа и второй по величине экспортер нефти — последовательно выполняет свои обязательства, связанные с регулировкой объема выбросов парниковых газов. В 2019 году государство присоединилось к Парижскому соглашению по климату и теперь обязано каждые пять лет устанавливать целевые показатели по сокращению выбросов вредных веществ.

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Согласно данным британского сайта Carbon Brief, который анализирует сведения об изменении климата, Россия — третья страна в мире по объему выбросов углекислого газа после Китая и Соединенных Штатов. Страна планирует добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Ключевую роль в достижении цели будут играть леса, гидроэнергетика, а также ядерная энергетика.

Полина Кислицына
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