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Экономист перечислил российские товары для мирового экспорта

Экономист Ибрагим Рамазанов назвал товары, которыми Россия может обеспечить весь мир

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов перечислил российские товары для мирового экспорта. Его слова передает агентство «Прайм».

Как отметил экономист, Россия является лидером экспорта зерна и зернобобовых, а также одним из ведущих экспортеров растительного масла, рыбы и нерыбных водных продуктов. Кроме того, страна подошла к реализации программ по экспорту мяса птицы и свинины. Помимо этого, в России есть большой потенциал по развитию овощеводства, производства молока и отдельных видов молочной продукции.

Потенциал у России есть и в сфере производства и экспорта сахара, уверен Рамазанов. На данный момент страна производит его значительно больше, чем необходимо для внутреннего рынка. «Такая же ситуация характерна для производства подсолнечника и других масличных семян, картофеля, капусты белокочанной, моркови и других корнеплодов», — добавил он.

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Марина Совина
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