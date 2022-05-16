Названо число задержанных на протестном автопробеге в Армении

В Армении полиция задержала 32 участника автопробега, требующих отставки премьера Пашиняна

В Ереване полиция задержала 32 участника протестного автопробега, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такое число назвали в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

Задержанные были доставлены в полицейские отделения.

Протесты на окраинах города начались утром 16 мая. Автомобильные колонны движутся к центру столицы на низкой скорости.

Армянская оппозиция протестует уже более двух недель. Противники власти требуют отставки Пашиняна, считая, что его политика угрожает безопасности страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

11 мая протестующие попытались взять штурмом здание мэрии Еревана. У здания собрались несколько тысяч человек, вход оцепила полиция.