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Популярная европейская страна отменила все ограничения на въезд для россиян

Австрия с 16 мая отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для въезда туристов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Австрия с 16 мая отменила все антиковидные ограничения на въезд для иностранных путешественников, в том числе для россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно обновленным протоколам, прибывающие в популярную европейскую страну туристы больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.

Кроме того, местные жители и отдыхающие освобождаются от предоставления данных документов при входе в рестораны, бары, музеи и другие общественные заведения. Ношение защитных масок также больше не является обязательным требованием.

Ранее в мае сообщалось, что европейские курорты сталкиваются с огромными финансовыми потерями из-за отсутствия туристов из России. Так, больше всех пострадает Кипр, у которого туристическая индустрия составляет четверть экономики.

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Валентина Процкова
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