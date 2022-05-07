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В Британии заявили о финансовых потерях курортов из-за отсутствия россиян

The Telegraph: европейские курорты сталкиваются с потерями из-за отсутствия россиян

Фото: Pixabay

Европейские курорты сталкиваются с огромными финансовыми потерями из-за отсутствия туристов из России. Об этом пишет обозреватель британской The Telegraph Ник Сквайрс, передает РИА Новости.

В статье говорится, что россияне тратили большие суммы на курортах. Больше всех пострадает Кипр, у которого туристическая индустрия составляет четверть экономики. Ассоциация отелей Кипра пытается привлечь больше отдыхающих из Британии, скандинавских стран, Германии и Израиля, заявил журналист.

Похожая ситуация сложилась в Италии, Чехии, Франции и Черногории, отметил Сквайрс.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что популярным городам в Европе не стоит ждать большого наплыва российских туристов. В качестве причин он назвал отсутствие прямых перелетов и недостаток рейсов из России и сложности с платежами в евро.

В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России в рамках санкций, введенных из-за спецоперации на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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