В Британии заявили о финансовых потерях курортов из-за отсутствия россиян
Европейские курорты сталкиваются с огромными финансовыми потерями из-за отсутствия туристов из России. Об этом пишет обозреватель британской The Telegraph Ник Сквайрс, передает РИА Новости.
В статье говорится, что россияне тратили большие суммы на курортах. Больше всех пострадает Кипр, у которого туристическая индустрия составляет четверть экономики. Ассоциация отелей Кипра пытается привлечь больше отдыхающих из Британии, скандинавских стран, Германии и Израиля, заявил журналист.
Похожая ситуация сложилась в Италии, Чехии, Франции и Черногории, отметил Сквайрс.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что популярным городам в Европе не стоит ждать большого наплыва российских туристов. В качестве причин он назвал отсутствие прямых перелетов и недостаток рейсов из России и сложности с платежами в евро.
В начале марта международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России в рамках санкций, введенных из-за спецоперации на территории Украины.