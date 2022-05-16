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Названы простые способы избавиться от жира на животе

Диетолог Майкл Мосли назвал отказ от сахара способом избавиться от жира на животе

Фото: Caley Vanular / Unsplash

Диетолог Майкл Мосли назвал простые способы избавиться от жира на животе. Рекомендации специалиста публикует Daily Express.

Майкл Мосли рассказал, что отказ от сахара и сокращение потребляемых углеводов помогут быстро снизить вес. Он советует ограничить потребление пищи и напитков, содержащих более пяти процентов сахара, в том числе сладких фруктов, такие как манго и ананас. Кроме того, он не советует пить сладкие коктейли и соки и рекомендует есть меньше белого хлеба, чипсов и макарон, которые содержат сложные углеводы. По его словам, следует избегать диетических закусок и диетических газированных напитков, поскольку в них добавляют большое количество подсластителей.

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Для борьбы с жиром на животе диетолог рекомендует попробовать интервальное голодание. «Интервальное голодание может привести к некоторым изменениям в организме, которые облегчают сжигание жира. Это включает в себя снижение уровня инсулина, увеличение количества гормона роста, усиление передачи сигналов адреналина и небольшое ускорение обмена веществ», — объяснил он.

По словам специалиста, худеющим не следует игнорировать и физические упражнения. «Хотя одни только упражнения не помогут вам избавиться от неподатливого жира вокруг живота, они могут снизить риск повторного появления жира, а также снизят уровень сахара в крови и улучшат чувствительность к инсулину», — рассказал он. Мосли предлагает выполнять ультракороткие серии HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки).

Ранее Майкл Мосли напомнил худеющим о важности соблюдения питьевого режима во время диеты и назвал лучшие напитки для тех, кто хочет сбросить вес.

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Рузанна Акмалтдинова
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