Названы лучшие напитки для худеющих

Диетолог Майкл Мосли назвал воду лучшим напитком для худеющих

Диетолог Майкл Мосли напомнил худеющим о важности соблюдения питьевого режима во время диеты и назвал лучшие напитки для тех, кто хочет сбросить вес. Об этом сообщает Daily Express.

По словам специалиста, худеющим стоит не забывать пить воду, чтобы предотвратить обезвоживание во время тренировок. Он рекомендует пить больше жидкости тем, кто больше двигается, чтобы поддерживать оптимальный водно-солевой баланс. Чтобы разнообразить вкус, Мосли советует добавлять в воду лимон, лайм или имбирь.

Худеющим можно включить в рацион черный кофе и чай за счет низкой калорийности, отмечает он. Однако диетолог предупреждает, что нельзя пить больше двух чашек кофе в день. Тем, кто любит кофе или чай с молоком, он советует выпивать одну чашку во время перекуса и выбирать нежирное молоко.

Минеральная вода, по словам специалиста, является еще одним хорошим напитком для худеющих. Она способствует ощущению сытости и удерживает от переедания.

Мосли советует воздержаться от диетических сладких газировок. Несмотря на низкую калорийность, по его словам, в них все же используются подсластители, которые могут сформировать зависимость от сладкого.

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