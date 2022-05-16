В российском городе появится театр-мастерская

Жителям Белорецка предложили придумать название для театра-мастерской куклы и актера

В башкирском Белорецке захотели создать открыть театр-мастерскую куклы и актера. Об имеющихся планах в своем Telegram-канале сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

«Наши артисты, авторы, художники, мастера-кукольники, звукорежиссер, оформители и другие творческие белоречане готовы заниматься изготовлением кукол и постановкой спектаклей», — рассказал он, указав, что сторонники инициативы провели в Уфе встречу с директором Башкирского государственного театра кукол и договорились о сотрудничестве.

«Вплотную берусь заниматься помещением для размещения студии, а пока, вместе с нашими кукольниками предлагаем вам придумать название для Белорецкого театра», – добавил Иванюта.

Глава администрации муниципалитета подчеркнул, что работать в новой студии смогут и дети: у них будет возможность попробовать себя не только в роли актеров и кукловодов, но и приложить руку к созданию кукол. Кроме того, в Белорецке планируют проводить мастер-классы и уроки актерского мастерства, графики и рисования.