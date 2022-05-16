Дикая рысь в погоне за кошкой вбежала в дом и искусала пожилого мужчину

NBC 2 Nebraska: погнавшаяся за кошкой рысь вбежала в дом и искусала пожилого мужчину

В американском городе Виндзор, штат Вермонт, погнавшаяся за кошкой дикая рысь вбежала в дом и напала на пожилого мужчину. Об этом сообщает NBC 2 Nebraska.

В полиции рассказали, что получили сообщение от местного жителя, который жаловался на рысь, запертую в ванной комнате его дома. Он утверждал, что дикое животное устроило погоню за кошкой и проникло в дом через открытую дверь.

Рысь искусала и оцарапала жильца, но тому все же удалось закрыть ее в ванной. Пострадавшего, чье имя не сообщается, госпитализировали.

На место происшествия вызвали представителей местной службы защиты дикой природы. После прибытия они усыпили рысь. Ее проверят на бешенство и наличие других патогенов.

«Это очень редкий и необычный случай. За всю свою карьеру я никогда не видел, чтобы рысь заходила в чей-либо дом и вступала в контакт с людьми. Это произошло в результате необычного стечения обстоятельств. Возле соседнего дома рабочие занимались обрезкой деревьев, и это могло оказать влияние на место обитания рыси», — пояснила начальник полиции Виндзора Дженнифер Френк.

Ранее сообщалось, что в среднюю школу в американском городе Скрантон, штат Пенсильвания, проникла кошка, которую приняли за рысь. В качестве меры безопасности сотрудники школы отпустили учеников домой и связались с представителями комитета по охоте штата Пенсильвания.