Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Бородина рассказала о способе вложить деньги

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что предпочитает вкладывать деньги в недвижимость
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что предпочитает вкладывать заработанные средства в недвижимость. Она поделилась своим способом вложения денег в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Во время обсуждения в студии Бородина отметила, что является москвичкой, а ее семье в столице принадлежат несколько квартир. Жильем владеет мама телеведущей, а ее бабушке принадлежат две квартиры. Недавно Бородина приобрела новую квартиру.

Телеведущая пояснила, что доверяет жилью как объектам, куда можно удачно вложить средства. «Я ненормальная, я вкладываю в квартиры. Прежде всего это было вложение. История про банки — это не мое. Куда-то отнести, чтобы потом тебе много вынесли... Вот в недвижимость я верю», — пояснила Бородина.

В марте Бородина рассказала, что в ее новой квартире в Москве будет проходить ремонт. Телеведущая отметила, что довольна жильем, но при этом выразила неготовность к строительным работам.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Первые посетители «Макдоналдса» отреагировали на полный уход сети из России
Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России
Уролог назвал смертельно опасные последствия проблем с эрекцией
Бородина рассказала о способе вложить деньги
Девушка сделала пирсинг уха и потратила на лечение десятки тысяч рублей
Forbes приостановит выпуск бумажной версии журнала
Российский вирусолог назвал сроки вспышки коронавируса в КНДР
Россия оценила вступление Швеции в НАТО
Эрдоган отказался одобрять членство Швеции и Финляндии в НАТО
Решена загадка роста сверхмассивных черных дыр
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.