Бородина рассказала о способе вложить деньги

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что предпочитает вкладывать деньги в недвижимость

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что предпочитает вкладывать заработанные средства в недвижимость. Она поделилась своим способом вложения денег в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Во время обсуждения в студии Бородина отметила, что является москвичкой, а ее семье в столице принадлежат несколько квартир. Жильем владеет мама телеведущей, а ее бабушке принадлежат две квартиры. Недавно Бородина приобрела новую квартиру.

Телеведущая пояснила, что доверяет жилью как объектам, куда можно удачно вложить средства. «Я ненормальная, я вкладываю в квартиры. Прежде всего это было вложение. История про банки — это не мое. Куда-то отнести, чтобы потом тебе много вынесли... Вот в недвижимость я верю», — пояснила Бородина.

В марте Бородина рассказала, что в ее новой квартире в Москве будет проходить ремонт. Телеведущая отметила, что довольна жильем, но при этом выразила неготовность к строительным работам.