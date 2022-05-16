Британцам на фоне роста цен предложили больше работать

Британский депутат Маклин посоветовала гражданам на фоне роста цен больше работать

Для того, чтобы преодолеть трудности на фоне роста цен, британцам следует больше работать или найти более высокооплачиваемую должность. Такой совет гражданам дала парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин в эфире Sky News.

По словам Маклин, правительству в долгосрочной перспективе необходим план по росту экономики, а также защиты интересов своих граждан, причем это может произойти за счет «увеличения рабочего времени или перехода на более высокооплачиваемую работу». «Это долгосрочные действия, но это то, на чем мы сосредоточены как правительство», — подчеркнула депутат.

Тем не менее политик признала, что данное предложение не сработает с теми людьми, кто уже «работает на трех работах».

В свою очередь, теневой министр по Северной Ирландии Питер Кайл раскритиковал идеи Маклин, назвав их оторванными от реалий.

Ранее министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис посоветовал местным жителям в связи с повышением цен покупать недорогие продукты вместо «брендовых». Он отметил, что рост цен «окажет давление на бюджеты домашних хозяйств», которые сталкиваются с увеличивающимися счетами за электроэнергию.