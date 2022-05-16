В Буркина-Фасо в результате атак джихадистов погибли 40 человек

В Буркина-Фасо в результате нападений джихадистов на границе с Мали погибли 40 человек

Около 40 человек найдены убитыми в результате нападений неизвестных в Буркина-Фасо. Предположительно, за атаками стоят джихадисты, сообщает AFP.

В ходе нескольких рейдов джихадисты совершили нападение на гражданских лиц и посты полиции недалеко от границы с Мали.

Тяжелые потери понес отряд гражданских вспомогательных сил «Добровольная защита родины« (VDP), который частично обеспечивал безопасность в стране с 2019 года.

В январе 2022 года президент Буркина-Фасо Рош Марк Криастиан Каборе был свергнут мятежными войсками. Военные объявили о роспуске правительства и приостановке действия конституции страны. Также армия закрыла все наземные и воздушные границы. Новый глава государства подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба объявил восстановление безопасности его главным приоритетом, однако после нескольких недель относительного спокойствия рейды джихадистов возобновились.

Причиной мятежа и свержения президента стало недовольство военных неспособностью властей справиться с террористическими группировками «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещенные в России террористические организации) и плохим снабжением Вооруженных сил Буркина-Фасо.