Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Буркина-Фасо произошел военный переворот

Военные в Буркина-Фасо закрыли границы и распустили правительство

Фото: Vincent Bado / Reuters

В Буркина-Фасо произошел государственный переворот, сообщает РИА Новости.

Военные объявили о роспуске правительства и приостановке действия конституции страны. Также армия закрыла все наземные и воздушные границы.

Президент Рок Марк Кристиан Каборе задержан и находится на одной из военных баз столицы Уагадугу, уточняет Reuters.

23 января в Уагадугу протестующие разгромили и сожгли офис правящей партии «За прогресс» и потребовали захвата власти военными и отставки главы государства.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В НАТО задумались об отправке боевых групп в Черное море
Невежество помешало британцам спасти планету
ФНС объяснила расчет не облагаемого НДФЛ дохода по вкладам
Политолог оценил шансы размещения российских вооружений в Латинской Америке
50-летняя телеведущая вышла в свет в наряде без белья и была пристыжена в сети
Учителям и воспитателям Подмосковья поднимут зарплаты
Греция продлила ограничения для российских туристов
Антонов прокомментировал сообщения об эвакуации российских дипломатов из США
Зеленский оценил запасы газа на Украине
Шольц прокомментировал отставку адмирала после слов о Крыме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter