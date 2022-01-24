В Буркина-Фасо произошел военный переворот

В Буркина-Фасо произошел государственный переворот, сообщает РИА Новости.

Военные объявили о роспуске правительства и приостановке действия конституции страны. Также армия закрыла все наземные и воздушные границы.

Президент Рок Марк Кристиан Каборе задержан и находится на одной из военных баз столицы Уагадугу, уточняет Reuters.

23 января в Уагадугу протестующие разгромили и сожгли офис правящей партии «За прогресс» и потребовали захвата власти военными и отставки главы государства.