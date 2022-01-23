Протестующие сожгли офис правящей партии в африканской стране

В столице Буркина-Фасо городе Уагадугу протестующие разгромили и сожгли офис правящей партии «За прогресс» (МРР). Об этом сообщает новостной портал Le Faso.

По данным портала, вышедшие на улицы люди требуют захвата власти военными и отставки президента. В настоящий момент африканский город находится под контролем сил обороны и безопасности.

В правящей партии отказались давать комментарии без разрешения руководителя, президента страны Рока Марка Кристиана Каборе.

Ранее, 23 января, сообщалось о стрельбе на территории двух военных лагерей в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. Выстрелы производились из автоматов и тяжелого оружия в лагере имени генерала Баба Сай и в лагере Сангуле Ламизана. Правительство страны опровергло сообщения о захвате власти армией.