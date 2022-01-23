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В двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо произошла стрельба

Интенсивная стрельба произошла 23 января в двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо

Фото: Shutterstock

Интенсивная стрельба была слышна утром 23 января на территории двух военных лагерей в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. Об этом в воскресенье сообщает RFI.

Как стало известно радиостанции, стрельба велась из автоматов и тяжелого оружия в лагере имени генерала Баба Сай и в лагере Сангуле Ламизана. Другие подробности инцидента и данные о пострадавших не уточняются.

Правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией, уточняют местные СМИ.

В конце декабря 2021 года директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что уход французских войск из Мали приведет к росту террористической активности, с которой не смогут справиться самостоятельно совместные силы «Сахельской пятерки», в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

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Евгения Куликова
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