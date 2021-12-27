Мали предрекли рост террористической угрозы после ухода французских войск

Уход французских войск из Мали приведет к росту террористической активности, совместные силы «Сахельской пятерки» не смогут справиться с этой угрозой самостоятельно. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Дипломат считает, что ключ к укреплению безопасности региона находится именно в Мали, а прекращение французской операции «Бархан» может спровоцировать серьезный всплеск активности террористических группировок. «При этом ни совместные силы "Сахельской пятерки", в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад, ни европейская миссия "Такуба" не обладают достаточным потенциалом для полноценного отражения этой угрозы», — сказал Ильичев.

Он отметил, что одной из причин нестабильности региона является эскалация гражданской войны в Ливии и развал ее государственности в ходе совместной военной операции Запада в 2011 году. В руки террористов попало огромное количество разнообразного оружия, и за десять лет оно распространилось по всему северу Африки. «Пользуясь слабостью государственной власти, внутриполитическими и социально-экономическими проблемами, межэтническими противоречиями, террористический интернационал активизирует подрывные действия», — предрек дипломат.

Ильичев отметил, что Россия будет продолжать военное и военно-техническое сотрудничество с Мали, но не станет посылать миротворческий контингент в состав миссии ООН по стабилизации обстановки в регионе.

Военная антитеррористическая операция «Бархан» началась в 2013 году. Многолетние боевые действия так и не принесли видимых результатов, поэтому французский президент Эммануэль Макрон 11 июня 2021 года объявил о скором завершении операции.

13 октября турецкое издание Clash Report заявило о росте присутствия частной военной компании Вагнера в ряде африканских стран. При этом французские подразделения, которые участвовали в операции «Бархан» в странах Сахеля, не нашли в Мали признаков присутствия указанной ЧВК.

Ранее стало известно, что руководство Мали заключило контракт с российской ЧВК на помощь в борьбе с местными террористами и для обучения военных специалистов страны. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что официальная Москва не имеет к этому отношения.