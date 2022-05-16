Вернувшийся в эфир после паузы ведущий насмешил зрителей одной фразой

Ведущий «Би-би-си» Хью Эдвардс съел круассан в прямом эфире и повеселил зрителей

Журналист и ведущий новостей на британском телеканале «Би-би-си» Хью Эдвардс, вернувшись в прямой эфир после паузы, заявил зрителям, что перекусил круассаном. Видео с корреспондентом, вытирающим рот от крошек, стало популярным в Twitter. Многие пользователи признались, что фраза журналиста их повеселила.

Ведущий освещал местные выборы, и на какое-то время эфир переключился на его коллегу, журналистку Риту Чакрабарти. Когда в прямом эфире снова показали Эдвардса, он облизнулся и вытер рот. «Признаюсь вам, я только что ел круассан», — сказал он. Журналист добавил, что ему стыдно признаваться в тайном перекусе.

Видео с Эдвардсом, опубликованное в Twitter телевизионным критиком Скоттом Брайаном, собрало больше одного миллиона просмотра. Некоторые признались, что их насмешила непринужденная манера речи телеведущего во время освещения им серьезной темы. «Никогда не стыдись того, что ты ешь круассан», «Он заслужил круассан», — пошутили пользователи.

Хью Эдвардс — известный валлийский журналист, освещающий новости в вечерней телепрограмме BBC News at Ten. В этой передаче 60-летний журналист работает с начала двухтысячных годов.

Ранее кот заместителя редактора телеканала Sky News Сэма Коутса помешал его выступлению в прямом эфире. Животное попыталось влезть в кадр, из-за чего хозяину пришлось удерживать его рукой. Ролик с ним стал популярным в Twitter.