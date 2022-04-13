Кот помешал журналисту в прямом эфире и насмешил зрителей

Кот журналиста Sky News Коутса влез в эфир в ходе обсуждения Джонсона и насмешил зрителей

Кот заместителя редактора телеканала Sky News Сэма Коутса (Sam Coates) помешал его репортажу в прямом эфире новостной передачи «Час новостей с Марком Остином». Видео с животным опубликовал в Twitter телевизионный критик Скотт Брайан (Scott Bryan). Многие зрители признались, что кадры их насмешили.

Коутс должен был рассказать по видеосвязи о разбирательстве вокруг нарушения локдауна премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его окружением. Его репортаж был посвящен штрафу, назначенному жене политика Кэрри Джонсон.

Когда журналист вышел в эфир, в кадр попытался влезть его кот. Коутс отодвинул его и продолжил удерживать питомца на вытянутой руке в ходе всего репортажа. В финале рассказа животное снова попало в кадр. «Сэм Коутс разбирается с кошкой и важной историей», — поиронизировал ведущий программы Марк Остин.

Отрывок прямого эфира, размещенный в Twitter, собрал больше 150 тысяч просмотров. «Уморительно!», «Нас не интересуют новости, покажите нам кота», «Дайте коту высказаться», — написали юзеры соцсети. Некоторые из них также отметили, что Коутс отреагировал с профессионализмом на вмешательство животного в его работу.

Ранее съемку журналиста телеканала Fox 5 попытался сорвать подросток. Мальчик стал громко кричать, однако журналистка сообщила ему, что включение не было прямым. Съемочная команда перезаписала соответствующий фрагмент.