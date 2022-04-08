Мальчик попытался сорвать прямой эфир и получил неожиданный ответ от журналистки

Мальчик попытался сорвать эфир телеканала Fox 5 и стал громко кричать во время съемки

Подросток попытался ворваться в прямой эфир журналиста телеканала Fox 5 и получил от нее неожиданный ответ: корреспондентка сообщила нарушителю, что включение не было прямым. Фрагмент записи доступен на сайте телеканала.

Мальчик встал за спиной ведущей и стал громко кричать во время того, как шла съемка. В руках он держал смартфон. Корреспондентка спокойно отреагировала на выходку подростка. Журналистка повернулась к мальчику и сказала: «Мы не в прямом эфире», после чего он покинул кадр.

После случившегося оператор обратился к корреспондентке и спросил, необходимо ли переснять сюжет. Журналистка ответила утвердительно.

Ранее журналистка «Би-би-си» Люсинда Адам (Lucinda Adam) рассказала, что ее прямой эфир сорвал восьмилетний ребенок. По словам Адам, во время эфира мальчик толкнул ее в спину и убежал. «Самое грустное, что мать этого мальчика стояла через дорогу, подстрекала его и громко смеялась», — высказалась Адам. По ее мнению, произошедшее неуместно считать забавным.