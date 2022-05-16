«Газпром» сообщил о снижении добычи

Добыча «Газпрома» в период по 15 мая снизилась на 3,7 процента в годовом выражении

Добыча «Газпрома» в период с начала 2022 года по 15 мая снизилась на 3,7 процента в годовом выражении. Объемы достигли 193,8 миллиарда кубометров газа, сообщила компания в Telegram-канале.

За указанный период снизились также поставки «Газпрома» из газотранспортной системы на внутренний рынок на 3,1 процента, хотя в первой половине мая они, напротив, возросли на 6,1 процента.

Сокращается также экспорт в страны дальнего зарубежья: к 15 мая он достиг 55,9 миллиарда кубометров газа, что более чем на четверть ниже показателей аналогичного период прошлого года. В то же время поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» растут.

В конце апреля компания прекратила поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях, как на этом настаивают в Москве.