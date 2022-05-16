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Lada начнет выпускать Renault Duster

Renault Duster начнут выпускать под брендом Lada

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«АвтоВАЗ» начнет выпускать автомобили Renault Duster под брендом Lada после ухода Renault с российского рынка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

По данным ведомства, существует соответствующая договоренность. Кем она была достигнута, в чем конкретно выражается и на каких условиях Lada сможет организовать выпуск автомобилей из линейки Renault, не сообщается.

16 мая стало известно о передаче российских активов Renault под контроль государства в связи с полным уходом компании с российского рынка. 100 процентов акций «Рено Россия» перейдут в собственность правительства Москвы, а доля Renault в «АвтоВАЗе» (67,69 процента) — во владение ФГУП «НАМИ».

При этом Renault получила право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в «АвтоВАЗе». О приостановке производства на предприятиях Renault в России было объявлено 23 марта.

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Платон Щукин
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