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В ЕС сообщили о разногласиях при подготовке шестого пакета сакций против России

Жозеп Боррель: сложности с принятием шестого пакета санкций связаны с нефтяным эмбарго

Фото: Yves Herman / Reuters

Главы МИД ЕС вновь не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций из-за эмбарго на импорт российской нефти, который является одним из основных пунктов документа. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.

Глава евродипломатии заверил, что вопросы, которые требуется решить для принятия этого пакета, «носят чисто технический и экономический характер».

Он также отметил, что не знает, сколько времени займет утверждение нового пакета санкций. «Я не могу сказать, займет ли это еще одну неделю или две», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Боррель также отказался комментировать, намерена ли Еврокомиссия отказаться от намерения включить в санкционный список патриарха Кирилла.

Озабоченность в связи с запретом на поставки нефти из России высказывают власти Венгрии. По их словам, страна понесет колоссальные убытки от такой меры. Глава венгерского МИД Петер Сийярто попросил страны ЕС оказать Будапешту финансовую помощь в размере 15-18 миллиардов евро. Если объединение пойдет на такой шаг, венгерские власти согласятся ввести эмбарго.

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Марина Совина
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