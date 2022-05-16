Диетолог перечислила правила питания для желающих долго жить

Диетолог Эндикотт: для долгой жизни необходимо изменить привычки в питании

Диетолог Лекси Эндикотт перечислила пять правил в питании, которые необходимо избегать желающим долго жить. В статье для ETNT она объяснила, как питание влияет на здоровье и посоветовала изменить свой рацион по примеру долгожителей.

Диетолог опирается на исследования питания населения, так называемых «голубых зон» — нескольких регионов мира, в которых больше всего людей, чей возраст превысил 100 лет. «Следование пищевым привычкам "голубых зон" — это проверенный веками метод, способствующий долголетию и сохранению энергии в жизни», — говорит Эндикотт. Она выделила пять привычек в питании, которые никогда не встречаются среди долгожителей.

Во-первых, диетолог советует исключить перекусы, которые не дают ощутить истинное чувство голода и способствуют перееданию. «Когда вы едите бездумно, вы, скорее всего, передаете. В одной из "голубых зон" — Окинаве, Япония — существует практика под названием Хара Хачи Бу, что переводится как "есть, пока не насытишься на 80 процентов". Произнесение этой фразы перед каждым приемом пищи напоминает им о том, что нельзя есть слишком много, это и позволяет жителям Окинавы использовать сигналы своего тела о голоде и сытости», — рассказала Эндикотт.

Во-вторых, она советует исключить обработанные продукты и отдавать предпочтение натуральным овощам и цельным фруктам. «Обработанные продукты вредны по нескольким причинам: в них, как правило, содержится избыток сахара, соли, жира, много калорий, а также они лишены необходимых витаминов, минералов, белков, клетчатки, воды и фитонутриентов», — сообщила диетолог. По ее словам, жители «голубых зон» употребляют в пищу только цельные необработанные продукты, которые способствуют насыщению и содержат необходимые микроэлементы.

В-третьих, Эндикотт настоятельно советует исключить алкоголь, который жители «голубых зон» почти не употребляют. «Алкоголь связан с повышенным риском развития некоторых видов рака, таких как рак молочной железы и печени, а также преждевременной смерти», — объясняет она. Кроме того, диетолог отмечает важность употребления белка животного происхождения. Жители «голубых зон» мясо из рациона не исключают, однако сочетают его с большим количеством растительных продуктов, вроде салатов или овощей. «Многие жители "голубой зоны" иногда употребляют мясо, рыбу, яйца и молочные продукты в своем рационе», — отметила Эндикотт.

Как дополнила диетолог, сладости и десерты у обитателей «голубых зон» присутствуют только по праздникам или особым случаям. «Когда вы жаждете десерта, поступайте так, как это делают долгожители, и наслаждайтесь свежими, богатыми клетчаткой фруктами, которые насытят вас и удовлетворят вашу тягу к сладкому», — посоветовала диетолог.

Ранее диетолог назвала мешающие похудению напитки. Она рассказала, что полезные с виду смузи и соки могут способствовать набору лишних килограммов.