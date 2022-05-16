Изучен редкий тип четверной звездной системы

Nature Astronomy: идентифицирован редкий тип четвертной звездной системы HD74438

Международная команда астрономов, в том числе из Университетской обсерватории Маунт Джон, изучила редкий тип четверной звездной системы, открытой еще в 2017 году. Оказалось, что она может взрываться несколько раз подобно сверхновой. Результаты исследования описаны в Nature Astronomy.

Необычная звездная система HD74438 находится в созвездии Паруса, ее удалось идентифицировать в рамках миссии Gaia от Европейской южной обсерватории. Последующие наблюдения были проведены с помощью спектрографов высокого разрешения в Университетской обсерватории Маунт Джон в Новой Зеландии и Большого южноафриканского телескопа. Исследование выявило, что эта система состоит из четырех связанных гравитацией звезд: короткопериодической двойной, вращающейся вокруг другой короткопериодической двойной с более длинным орбитальным периодом.

Компьютерное моделирование показало, что гравитационная динамика HD74438 может привести к одному или нескольким столкновениям и слияниям, в результате которых образуются белые карлики, способные вызвать термоядерный взрыв сверхновой.

HD74438 относится к рассеянному звездному скоплению IC 2391, также называемому звездным скоплением омикрон Парусов, что делает ее самой молодой четверной системой в галактике Млечный Путь — ей всего 43 миллиона лет. Кроме того, это одна из систем с самым коротким периодом внешней орбиты (шесть лет).