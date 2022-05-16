Блогерша осталась с ожогами на лице после посещения парикмахерской

Блогерша Дебора Линн осталась с ожогами на лице после посещения парикмахерской

Блогерша Дебора Линн осталась с внешностью «невесты Франкенштейна» после посещения салона красоты. На ее видео в соцсети обратили внимание в издании Daily Star.

По словам жительницы Чикаго, США, она хотела добавить бликов своим густым черным кудрям, но ее парикмахер понял задачу неправильно и принялся обесцвечивать волосы. В результате юзерша осталась с испорченными волосами и химическими ожогами от перекиси на лице и ушах. «Он обесцветил мои волосы без разрешения, отрезал половину и сжег мне лицо. Я стала похожа на "невесту Франкенштейна"», — поделилась девушка.

Комментаторы были шокированы фотографиями до и после визита к специалисту. «Боже, они обесцветили всю твою голову», «Бьюсь об заклад, что он не умеет использовать тонер», «Как парикмахер, я скажу, что для получения бликов абсолютно не нужно было обесцвечивать все волосы», — высказались они.

В январе девушка сделала окрашивание за 20 тысяч рублей и осталась с сожженными волосами. На размещенном в сети видео Эми (Aamie) объяснила, что захотела сделать мелирование и окрасить пряди в рыжий цвет и отправилась в местный салон красоты. Девушка отметила, что пять раз показала мастеру пример прически, которую хотела получить в результате. По ее словам, она заплатила парикмахеру за работу 250 долларов (20 тысяч рублей).