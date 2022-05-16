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Призывавшая к сносу советского памятника глава МВД Латвии ушла в отставку

Призывавшая к сносу памятника советским воинам в Риге латвийский министр ушла в отставку
Мария Голубева

Мария Голубева. Фото: Saeima / Wikipedia

Глава МВД Латвии Мария Голубева, призывавшая к сносу памятника советским воинам в Риге, ушла в отставку. Об этом сообщает Delfi.

Голубева созвала пресс-конференцию, на которой заявила, что премьер-министр Кришьянис Кариньш фактически выразил ей недоверие, подчинившись требованиям партии «Национальное объединение». Он не ознакомился с докладом МВД, утверждает министр. Ответственность за стабильность работы коалиционного правительства Голубева возложила на Кариньша.

Нацобъединение потребовало отставки Голубевой, обвинив ее в неэффективной работе полиции 9 и 10 мая возле памятника освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

12 мая сейм Латвии разрешил снести памятник, проголосовав за прекращение действия статьи 13 латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника. Сама Голубева также выступала за демонтаж монумента.

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Алевтина Запольская
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