Рижская дума проголосовала за снос памятника Освободителям

Рижская дума на заседании поддержала снос памятника Освободителям

Рижская дума на заседании проголосовала за снос памятника Освободителям, расположенного в латвийской столице. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Снос памятника поддержали 38 депутатов, семь выступили против. Воздержавшихся не было.

Все необходимые работы по обеспечению демонтажа монумента были поручены агентству Рижского самоуправления «Агентство памятников Риги».

12 мая сейм Латвии проголосовал за законопроект, прекращающий действие 13-й статья латвийско-российского договора, который обеспечивает сохранность мемориальных сооружений. Своим решением парламент устранил юридические препятствия для сноса памятника Освободителям.

Решение раскритиковал председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. По его мнению, за это в отношении Латвии необходимо ввести жесткие меры, в том числе экономического характера.