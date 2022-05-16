Европа допустила замену российского газа сырьем из Израиля

Yeni Şafak: Европа допускает возможность заменить российский газ сырьем из Израиля

В Европе рассматривают поставки израильского газа через Турцию как альтернативу российскому сырью, пишет РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Yeni Şafak.

Отмечается, что данный запрос возник из-за «напряженных отношений между Украиной и Россией». Газ из Израиля рассматривается как один из возможных вариантов, его поставки планируются через Турцию, через Восточное Средиземноморье.

«В случае достижения договоренности о доставке израильского газа в Европу через Турцию ожидается, что турецкий корабль будет дежурить в периоды передачи», — сказано в сообщении.

Турция сосредоточила внимание на глубоководном бурении для добычи нефти и природного газа, включив во флот четвертое буровое судно. Оно вышло из Южной Кореи в марте и направляется в сторону Туниса. Подготовительные работы займут около двух месяцев, после чего корабль начнет свою работу.

«Он будет способствовать глубоководным исследованиям и дноуглубительным работам в Средиземном море, может работать на глубине до 3 тысяч 600 метров, способен бурить до 12 200 метров», — пояснили в газете.

Ранее обозреватель New York Times Клиффорд Краусс объяснил, почему страны Европы столкнулись с трудностями при поиске замены для российского природного газа. По его мнению, восполнить дефицит за счет США вряд ли удастся, поскольку американские инвесторы считают разработку новых месторождений невыгодной, а месторождениями в Северной Африке связан ряд других проблем.