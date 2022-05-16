Экономист рассказал о новых источниках денег для России

Экономист Чечерин: Россия может выиграть от санкций и возможного нефтяного эмбарго ЕС

Россия может оказаться в выигрышном положении, несмотря на беспрецедентные санкции Запада и возможность введения нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза. Об этом агентству «Прайм» рассказал персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин.

По его словам, Россия является одним из значимых мировых экспортеров, которому выгодно подорожание ресурсов. Эксперт объяснил, что рост цен начался еще в пандемию, а украинский кризис усугубил ситуацию с ценами на сырье, металлы и сталь. Он отметил, что в ближайшее время это вряд ли изменится. Это может быть выгодно российской экономике, считает экономист. Так, рост цен может скомпенсировать спад объемов экспорта, объяснил он.

Помимо этого, Чечерин рассказал, что еще одним источником средств для России может стать увеличение поставок на рынки, на которых уже есть российская продукция, а также поиск новых рынков.

Ранее Bloomberg писало, что Еврокомиссия разработала план по закупке российского газа, который позволит импортерам выполнить поставленные Москвой условия и не нарушить санкции. Еврокомиссия сообщила о подобном плане на закрытом заседании с участием европейских стран. Предполагается, что после платежа в евро или долларах за российский газ и объявления о выполненных обязательствах Москва не должна требовать от стран ЕС никаких других действий по платежу.

