Россиянин признался в изнасиловании и избиении знакомой

В Москве 46-летний мужчина избил знакомую, изнасиловал ее и сбежал через окно на 9-м этаже

В Москве задержали 46-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании россиянки. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 15 мая в квартире жилого дома на Пятницком шоссе. Злоумышленник сначала жестоко избил знакомую, затем надругался над ней, а после спустился через окно девятого этажа к соседям на этаж ниже и сбежал.

Фигуранта задержали по горячим следам. Во время допроса он полностью признал вину, в ближайшее время его отправят в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мигрант попытался изнасиловать российскую школьницу в торговом центре.