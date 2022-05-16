Замглавы Минпромторга освободили от должности

Замглавы Минпромторга Морозов освобожден от должности, его место займет Альберт Каримов

Заместитель министра торговли и промышленности России Александр Морозов освобожден от занимаемой должности, его место займет глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

Курировавший в Минпромторге автопромышленность и диверсификацию производства Морозов на новом месте работы займется ключевыми проектами по импортозамещению в машиностроении, пояснили в пресс-службе ведомства.