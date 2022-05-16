На Кравцовских водопадах в Приморском крае высадили десятки кедров

На Кравцовских водопадах в Приморском крае высадили десятки саженцев кедра корейского. Об этом сообщили в дирекции заповедников «Земля Леопарда».

В учреждении уточнили, что таким образом было положено начало озеленению природной территории, которое поможет восстановить деградирующие участки после многолетнего вытаптывания.

Как заявила сказала заместитель директора ФБГУ «Земля леопарда» по экопросвещению и туризму Олеся Сторожук, Кравцовские водопады — одна из «визитных карточек» Хасанского района Приморья. Экологическая тропа у Кравцовских водопадов была введена в эксплуатацию в январе 2022 года. После обустройства территории удалось остановить уничтожение природы и сделать ее посещение доступным и безопасным.

«Транспортная доступность и красота этих мест принесли природной достопримечательности популярность, но самой территории был нанесен огромный ущерб. Ландшафты были сильно деградированы. Обустройство настильной тропы позволило снизить антропогенную нагрузку, а теперь мы сделали первые шаги для запуска процесса самовосстановления природы», — пояснила Сторожук.

Ранее сообщалось, что на территории приморского заповедника «Кедровая Падь» появился безымянный дальневосточный леопард Leo 225M, заняв участок леопарда по имени Тайфун, который около семи лет был единственным резидентным самцом. Судя по данным фотомониторинга, Leo 225M около 3-4 лет. Он не так давно появился в поле внимания ученых и фототуристов «Земли леопарда», но уже успел впечатлить своей активностью. На всех снимках этот молодой леопард находится в движении.