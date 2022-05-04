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В приморском заповеднике «Кедровая Падь» появился новый леопард

В приморском заповеднике «Кедровая Падь» появился новый леопард

Фото: Telegram-канал «Земля леопарда — дирекция заповедников»

На территории приморского заповедника «Кедровая Падь» появился безымянный дальневосточный леопард Leo 225M, заняв участок леопарда по имени Тайфун. Об этом сообщили в дирекции заповедников «Земля Леопарда».

Около семи лет Тайфун был единственным резидентным самцом леопарда, который показывался на фотоловушках в заповеднике «Кедровая Падь». Специалисты предполагали, что Leo 225M мог случайно забрести на территорию Тайфуна и, возможно, скоро покинет «Кедровую Падь», однако позднее пришли к выводу, что он сменил его.

«Нам известно, что Тайфун жив: фотоловушки зафиксировали его на территории национального парка у линии инженерно-технических сооружений неподалеку от границы с Китаем. По нашим оценкам, ему около 10-12 лет, это солидный возраст для особи в дикой природе. Вероятно, он не выдержал конкуренции с новой молодой особью. Дальнейший мониторинг покажет, как сложится его судьба на новом месте», — рассказала сотрудница отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова.

Судя по данным фотомониторинга, Leo 225M около 3-4 лет. Он не так давно появился в поле внимания ученых и фототуристов «Земли леопарда», но уже успел впечатлить своей активностью. На всех снимках этот молодой леопард находится в движении. Имя для молодого самца будет выбрано в Telegram-канале дирекции, голосование будет проходить в несколько этапов.

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Сергей Истомин
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