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Троих похитивших человека мужчин арестовали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали троих мужчин, которые похитили должника

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге арестовали троих мужчин, которые похитили должника и угрожали ему оружием. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает E1.ru.

По последним данным, похищение произошло в начале мая. Фигуранты пытались принудить похищенного вернуть крупную сумму, которую жертва ранее взяла в долг. Преступники удерживали похищенного в его же квартире и угрожали ему. Полиция штурмом взяла жилплощадь и освободила заложника.

Представитель МВД Свердловской области пояснил, что 11 мая в жилом комплексе на улице Ткачей, сотрудники уголовного розыска и СОБР Росгвардии задержали троих мужчин, причастных к похищению, а также освободили удерживаемого 33-летнего гражданина. С места происшествия были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, принадлежащего одному из злоумышленников.

В настоящий момент обвинения в похищении предъявлены всем троим задержанным.

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Леонид Микуляк
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