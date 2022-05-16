Минфин отказал кинотеатрам в субсидии на сумму 6,5 миллиарда рублей

Правительство России отказалось выдавать кинотеатрам субсидию в 6,5 миллиарда рублей

Правительство России отказалось выдавать кинотеатрам субсидию на сумму 6,5 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Романа Исаева.

«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства и просили о ней неоднократно, приводили аналитические расчеты, но, к сожалению, услышаны мы не были и помощь эту государство решили кинотеатрам не выделять», — сказал он.

По словам Исаева, с 20-х числе мая в России начнется массовое закрытие кинозалов. К концу лета большинство из них перестанет работать. Несмотря на это, кинотеатры намерены отправлять новые обращения о финансовой помощи.

Отмечается, что на запрос о выделении субсидии Минфин запросил дополнительное обоснование. Там заявили, что в этом году «высвобождаемые ресурсы федерального бюджета подлежат перераспределению на первоочередные задачи в целях обеспечения развития российской экономики в рамках санкций».

13 мая стало известно, что в апреле этого года сборы и посещаемость российских кинотеатров упали вдвое. На фоне отмены зарубежных премьер падение посещаемости кинозалов в апреле составило 52 процента. Если в прошлом году в апреле киносеансы посетили 10,65 миллиона зрителей, то в текущем этот показатель — 5,06 миллиона. Что касается сборов, то они составили 1,39 миллиарда против 3,013 миллиарда рублей в апреле 2021 года.