Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Сборы и посещаемость российских кинотеатров упали вдвое

«Ъ»: сборы российских кинотеатров упали вдвое после отмены зарубежных премьер

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В апреле этого года сборы и посещаемость российских кинотеатров упали вдвое. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На фоне отмены зарубежных премьер падение посещаемости кинозалов в апреле составило 52 процента. Если в прошлом году в апреле киносеансы посетили 10,65 миллиона зрителей, то в текущем этот показатель — 5,06 миллиона. Что касается сборов, то они составили 1,39 миллиарда против 3,013 миллиарда рублей в апреле 2021 года.

Отмечается, что в мае основную кассу сделали комедия Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Большое путешествие», фильм Константина Буслова «Крылья над Берлином» и анимационная лента «Бука». Как рассказал главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев, в мае традиционно начинается сезон блокбастеров, рассчитанных на молодых зрителей. В этом году ожидалась премьера картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», но ее отменили.

После начала военной спецоперации России на территории Украины зарубежные студии стали отказываться от проката своих фильмов в РФ. В список компаний, приостановивших поставку картин, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Шеф Пентагона провел переговоры с Шойгу
Командир иностранного батальона рассказал о потерях на Украине
Российский стилист перечислила необходимую в гардеробе обувь на лето
Названы лидеры по росту цен на жилье среди районов Москвы
Российская подлодка пробила лед торпедой
Создатель GTA избавился от дома в Калифорнии
Дерматолог назвала смертельную опасность мозолей
Редчайшая двухголовая змея дожила до 17 лет вопреки прогнозам ветеринаров
Европа столкнулась с нехваткой бензина
FIA определилась с наказанием показавшему скандальный жест российскому гонщику
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.