«Ъ»: сборы российских кинотеатров упали вдвое после отмены зарубежных премьер

В апреле этого года сборы и посещаемость российских кинотеатров упали вдвое. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На фоне отмены зарубежных премьер падение посещаемости кинозалов в апреле составило 52 процента. Если в прошлом году в апреле киносеансы посетили 10,65 миллиона зрителей, то в текущем этот показатель — 5,06 миллиона. Что касается сборов, то они составили 1,39 миллиарда против 3,013 миллиарда рублей в апреле 2021 года.

Отмечается, что в мае основную кассу сделали комедия Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Большое путешествие», фильм Константина Буслова «Крылья над Берлином» и анимационная лента «Бука». Как рассказал главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев, в мае традиционно начинается сезон блокбастеров, рассчитанных на молодых зрителей. В этом году ожидалась премьера картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», но ее отменили.

После начала военной спецоперации России на территории Украины зарубежные студии стали отказываться от проката своих фильмов в РФ. В список компаний, приостановивших поставку картин, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures.