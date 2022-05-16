В Зеленоградске установили гигантскую когтеточку для кошек

В Зеленоградске создали арт-объект для кошек высотой 170 сантиметров

В Зеленоградске на Курортном проспекте установили арт-объект для кошек — гигантскую когтеточку высотой 170 сантиметров. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам главного архитектора города Дениса Крыщенко, в Зеленоградске продолжается работа по созданию комфортной среды обитания для кошек и популяризации курорта как «рая для хвостатых». Так, в городе установили гигантскую когтеточку — конструкция представляет собой несколько стволов деревьев, обмотанных прочными канатами, на каждом из них также находится полка-лежанка.

«В ближайшее время такой же арт-объект будет открыт и в сквере "Котофейня", где находится "официальная городская столовая" для хвостатых. Конструкция будет аналогично первой когтеточке, но дизайн изменится, как нам кажется, в лучшую сторону. Красоту курорта любят не только отдыхающие, но и кошки», — поделился планами Крыщенко.

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