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В российской колонии осужденного за педофилию нашли мертвым

В колонии Магнитогорска покончил с собой осужденный за педофилию

Фото: : Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В исправительной колонии строгого режима №18 в Магнитогорске обнаружили мертвым осужденного за педофилию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, тело 60-летнего заключенного нашли утром в субботу, 14 мая. Мужчина был признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). По предварительным данным, он покончил с собой.

Как уточнили в управлении ФСИН России по Челябинской области, по данному факту назначили служебную проверку. По ее итогу материалы будут направлены в следственные органы.

Ранее в Волгограде на автобусной остановке нашли тело сбежавшего из ИК-26 заключенного. Тело обнаружили прохожие, признаков насильственной смерти на нем не было. Следователи сняли отпечатки пальцев погибшего и установили его личность. Им оказался 40-летний осужденный, отбывавший наказание за грабеж.

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Мария Рубникович
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