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Сбежавшего из российской колонии осужденного нашли мертвым на остановке

На остановке в Волгограде нашли тело сбежавшего из ИК-26 заключенного

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Заключенного из российской колонии-поселения № 26 (ИК-26) нашли мертвым на автобусной остановке «Газовая» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщает v1.ru.

По данным издания, тело обнаружили прохожие, признаков насильственной смерти на нем не было. Позже следователи сняли отпечатки пальцев и установили личность погибшего. Им оказался 40-летний осужденный, отбывавший наказание за грабеж.

Выяснилось, что мужчина самовольно покинул территорию исправительного учреждения. 1 мая сотрудники УФСИН заметили его отсутствие и организовали оперативно-разыскные мероприятия, а позже узнали, что он скончался.

В настоящий момент следственные органы проводят процессуальную проверку.

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Елизавета Новикова
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