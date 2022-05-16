Зеленский уволил командующего Силами территориальной обороны

Зеленский назначил Игоря Танцюру новым командующим Силами территориальной обороны ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст указа главы государства.

Согласно документу, новым командующим был назначен генерал-майор Игорь Танцюра. На данном посту он сменил Юрия Галушкина. Причины смены командующего не раскрываются.

Ранее министр обороны Украины Олег Резников заявил, что стране необходимо обеспечить численность военнослужащих, задействованных в боевых действиях, до одного миллиона человек. По его словам, благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации жителей Украины, а также действиям властей была организована оборона. Он также отметил помощь волонтеров на начальных этапах.

