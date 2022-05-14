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Украина захотела увеличить численность армии до одного миллиона человек

Министр обороны Резников заявил, что армия Украины должна увеличиться до 1 млн человек

Фото: РИА Новости

Министр обороны Украины Олег Резников заявил, что стране необходимо обеспечить численность военнослужащих, задействованных в боевых действиях, до одного миллиона человек. О планах увеличить численность армии он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации жителей Украины, а также действиям властей была организована оборона. Он также отметил помощь волонтеров на начальных этапах.

Развертывание государственного механизма — это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине. Мы ориентируемся на потребность обеспечить один миллион человек, которые будут бороться с врагом

Олег Резников министр обороны Украины

Резников добавил, что эскалация конфликта «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд». Он отметил, что Украина «не была готова к этому полностью».

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Вмешательство польских батальонов

11 мая командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало погранслужбе пропустить на территорию страны четыре батальона армии Польши 22 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок, сославшись на документ, направленный оборонным ведомством Украины главе погранслужбы страны.

В документе говорится о том, что необходимо обеспечить проход из Польши объединенного литовско-польского «миротворческого контингента». В период с 22 по 24 мая границу должны пересечь 9500 военнослужащих и 279 единиц военной техники.

«Еще одно подтверждение разработки планов по оккупации и дальнейшему разделу страны», — отметил российский журналист.

При этом Котенок не исключил, что документ может быть фейком, однако уточнил, что подобный приказ вполне укладывается в «принятый западными странами.

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Автоматы всем добровольцам

В конце февраля стало известно, что члены добровольческих батальонов Сил территориальной обороны (СТО) в Киеве получили от Министерства внутренних дел Украины около 10 тысяч автоматов. Об этом в эфире телеканала «Рада» рассказал депутат президентской фракции «Слуга народа», представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, его слова приводит ТАСС.

Депутат сообщил, что о передаче оружия его уведомил министр внутренних дел страны Денис Монастырский. Он уточнил, что автоматы передали самоорганизовавшимся украинцам, которые подчиняются командованию Сил территориальной обороны.

Каждый гражданин Украины может обратиться в управление полиции, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований территориальных общин, и получить соответствующее оружие. Мы уже выдали несколько десятков тысяч автоматов по стране

Денис Монастырскийглава МВД Украины

«Бок о бок с украинцами»: интернациональный легион

27 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил о создании в стране интернационального легиона, который будет состоять из иностранных добровольцев. По его словам, желающие смогут воевать «бок о бок» с украинцами в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сил территориальной обороны.

После этого Зеленский ввел безвизовый режим для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на добровольной основе, пишет ТАСС.

Мера вводится на период действия военного положения. Безвизовым режимом граждане других государств смогут пользоваться с 1 марта.

С 1 марта временно на период действия военного положения до принятия президентом соответствующего решения ввести безвизовый режим въезда для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион Украины

Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский уточнил, что данный закон не распространяется на «граждан государства, признанного агрессором» властями Украины, то есть России.

Марина Совина
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